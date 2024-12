Bundestagswahl: Amtsberg führt Landesliste der Grünen in SH an Stand: 08.12.2024 14:25 Uhr Die Grünen in Schleswig-Holstein gehen mit der Bundestagsabgeordneten Luise Amtsberg und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an der Spitze in die vorgezogene Bundestagswahl im kommenden Februar.

Die Grünen in Schleswig-Holstein haben auf einem Sonderparteitag in Neumünster die personellen Weichen für die vorgezogene Bundestagswahl gestellt. Auf Platz eins der Landesliste wählten die Delegierten am Sonntag Luise Amtsberg. Die Bundestagsabgeordnete und aktuelle Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung erhielt 115 Ja-Stimmen bei 4 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.

Auf Platz zwei landete Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der auch als Kanzlerkandidat für die Grünen ins Rennen geht. Er bekam 116 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.

Amtsberg: Kompromisse bis an die Schmerzgrenze

Amtsberg hatte in ihrer Rede betont, man habe den Bruch der Koalition in Berlin nicht gewollt und sei Kompromisse bis an die Schmerzgrenze eingegangen, um diesen zu verhindern. Sie betonte, die anstehende Wahl sei eine "Haltungswahl".

Sowohl Amtsberg als auch Habeck kündigten an, sich weiterhin für die Grünen-Themen von Klimaschutz bis Entwicklungspolitik in Berlin einsetzen zu wollen.

