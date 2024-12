Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 04.12.2024 07:38 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 4. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Homeoffice: Trend geht wieder mehr zum Büro

Viele Unternehmen in Schleswig-Holstein wünschen sich nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK), dass ihre Mitarbeitenden wieder öfter vor Ort im Büro sind. Dazu gibt es in den Betrieben entsprechende Ansagen oder es wird im Einzelgespräch zwischen Chef und Angestellten geklärt, was möglich ist. Der Trend gehe aktuell von drei Tagen Homeoffice pro Woche hin zu ein bis zwei Tagen, erklärt der Unternehmensverband Nord. Mehr Präsenz ermöglicht laut dem Verband mehr kollegialen Austausch, eine bessere Einarbeitung von Auszubildenden sowie mehr Innovationen und das Entstehen von Ideen, die in Gesprächen auf dem Flur oder am Kaffeeautomaten angestoßen werden. Ganz wegzudenken sei das Homeoffice allerdings nicht mehr. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 06:00 Uhr

Northvolt: Land SH muss Bürgschaft zurückzahlen

Die finanzielle Schieflage beim schwedischen Batteriehersteller Northvolt hat nun auch direkte Auswirkungen auf den Bund und das Land Schleswig-Holstein: Beide müssen ihre Northvolt-Bürgschaft in Höhe von je 300 Millionen Euro an die Förderbank KfW zurückzahlen. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bestätigt. Rainer Kersten vom Bund der Steuerzahler Schleswig-Holstein hält staatliche Unterstützungen wie in diesem Fall generell für äußerst schwierig. Christopher Vogt, FDP-Fraktionschef im Landtag, sprach von einem Desaster, das Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Günther zu verantworten hätten. Die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Beate Raudies, erwartet von der Landesregierung einen Finanzierungsvorschlag. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 06:00 Uhr

Ausbau der B404 zur A21 auch im Kieler Stadtgebiet?

Nach und nach wird die B404 zur A21 ausgebaut - für bis zu 80.000 Autos täglich. Nun hat die Planungsgesellschaft DEGES empfohlen, die Bundesstraße auch im Kieler Stadtgebiet zur Autobahn auszubauen. Das war bisher unklar. Am Mittwoch berät der Wirtschaftsausschuss des Landtags über die Pläne. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hofft, dass die Politik keine Zeit bei der Umsetzung verliert. Zu lange stünden die Fahrzeuge der Unternehmer bereits im Stau, sagt Julia Körner von der IHK zu Kiel: "Wenn aber Unternehmen jetzt verlässlich davon ausgehen können, dass es mit dieser Baumaßnahme in einem Zeitfenster positive Veränderungen geben wird, dann ist das für die Unternehmerinnen und Unternehmer leichter zu ertragen." | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolken, Schauer und schwacher Wind

Mittwoch gibt es viele Wolken, kaum Sonne und vor allem zur Ostsee hin wiederholt Regen, an Nordsee und Elbe nur einzelne Schauer. Später kann es vor allem an der Elbmündung auflockern. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Flensburg und bis 7 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein). Es weht schwacher Ost- bis Südostwind. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 07:00 Uhr

