A1 nach Unfall in Richtung Süden gesperrt

Die A1 in Richtung Süden ist zwischen Barsbüttel (Kreis Stormarn) und Hamburg-Ost nach einem Unfall gesperrt. In den frühen Morgenstunden sind dort zwei Lkw zusammengestoßen. Dabei liefen mehrere hundert Liter Diesel aus. Die Aufräumarbeiten werden laut Polizei vorausichtlich noch einige Zeit dauern. Bis dahin bleibt die Autobahn in Richtung Süden voll gesperrt. Am Nachmittag soll jedoch mindestens ein Fahrstreifen freigegeben werden. Die Umleitung führt über Barsbüttel, Glinde und Oststeinbek. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2024 11:00 Uhr

A7: Geplante Sperrung bei Owschlag Richtung Süden verzögert sich

Diegeplante A7-Sperrung zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist derzeit noch nicht gesperrt, da die Nebenstrecken nach dem Schneefall noch nicht vollständig geräumt sind. Laut Polizei kann es noch dauern, bis die Sperrung eingerichtet werden kann. Das Autobahn-Teilstück sollte eigentlich über das ganze Wochenende voll gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2024 10:00 Uhr

KBA Flensburg erwartet Durchbruch bei selbstfahrenden Bussen

Der Chef des Flensburger Kraftfahrtbundesamtes Richard Damm erwartet schon bald einen Durchbruch beim autonomen Fahren von Bussen. "2026, spätestens 2027 würden selbstfahrende Busse in den ersten Städten in Deutschland unterwegs sein und Fahrgäste transportieren", sagte Damm der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Nach seiner Ansicht könnte Hamburg dabei die erste Genehmigung in ganz Europa erhalten. Bis 2030 könnte die Stadt demnach 10.000 Shuttle-Busse auf den Straßen haben. Das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg muss die Fahrzeuge zulassen. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2024 10:00 Uhr

Fehmarn und Großenbrode: Menschen müssen weiter Trinkwasser abkochen

In Teilen des Kreises Ostholstein gibt es weiterhin Probleme mit dem Trinkwasser. Nach Angaben des Zweckverbands Ostholstein wurden Grenzüberschreitungen für E.Coli und Coliforme Keime gefunden. Vorsorglich rät der Zweckverband, Leitungswasser vorübergehend abzukochen. Das gelte für die Gemeinde Großenbrode mit den Ortsteilen Großenbroderfähre, Lütjenbrode, Klaustorfm Mittelhof, Lütjenhof und Hinrichsruh sowie Strandhusen (Gemeinde Heiligenhafen) und die Insel Fehmarn. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2024 10:00 Uhr

Schnee und Glätte führen zu Unfällen im Norden

Am Morgen haben glatte Straßen in weiten Teilen Schleswig-Holsteins zu Unfällen geführt. Besonders viele Einsätze hatten die Rettungsdienste und Polizei in der Mitte und im Norden des Landes. Zwischen Kiel, Neumünster und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gab es am Abend und in der Nacht 21 Unfälle. In den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg gab es laut Polizei zehn wetterbedingte Unfälle mit Blechschäden. In Lübeck und den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn gab es insgesamt 18 Unfällen, so die Leitstellen. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2024 09:00 Uhr

Handball-Bundesliga: THW Kiel gewinnt auswärts

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sein Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach gewonnen. Der THW setzte sich mit 30:24 durch und nahm erfolgreich Revanche für die 29:40-Pleite aus der vergangenen Begegnung. Bester Werfer bei den Kielern war Lukas Zerbe mit acht Treffern. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2024 10:00 Uhr

Bundesrat beschließt Krankenhausreform - SH enthält sich bei Abstimmung

Die umstrittene Krankenhaus-Reform ist beschlossen. Der Bundesrat hat der Reform mit knapper Mehrheit zugestimmt und keinen Vermittlungsausschuss angerufen. Damit kann das Gesetz wie geplant am 1. Januar in Kraft treten. Mit der Entscheidung kann der schrittweise Umbau der Krankenhauslandschaft in Deutschland starten. Im Interesse von Schleswig-Holstein, wäre es laut Ministerpräsident Daniel Günther geboten gewesen, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Doch Schleswig-Holstein enthielt sich. Aus Sicht der Grünen ein folgerichtiger Schritt. Sie befürchten, die Bundes CDU hätte das Gesetz im Vermittlungsausschuss scheitern lassen. So warb die CDU Gesundheitsministerin von der Deken im Bundesrat zuerst für den Vermittlungsausschuss. Dann enthielt sich das Land. Das war zwar für die Gesamtabstimmung nicht entscheidend, kommt aus Sicht der FDP aber einer Demontage der Ministerin und Vorsitzenden der Gesundheitsministerkonferenz gleich. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2024 08:00 Uhr

Wetter: Wechsel aus Regen, Schneeregen, Schnee

Heute gibt es vereinzelt Regen-, Schneeregen- und zum Teil Schneeschauer. Diese klingen im Verlauf des Tages ab und es wird trocken. Von Angeln bis zum Herzogtum Lauenburg zeigt sich zeitweise die Sonne. Am Abend kommen von der Westküste dichtere Wolken mit Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 4 Grad in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und 7 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2024 08:00 Uhr

