Robert Habeck zum grünen Direktkandidaten im Wahlkreis 1 gewählt Stand: 23.11.2024 17:18 Uhr Robert Habeck ist am Sonnabend in Harrislee erneut zum Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis Flensburg-Schleswig gewählt worden - einstimmig. Er war der einzige Kandidat.

Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck tritt bei der Bundestagswahl erneut als Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig an. Die Wahlkreisversammlung der Grünen hat am Sonnabendnachmittag in Harrislee mit 128 Ja-Stimmen und einer Enthaltung einstimmig aufgestellt. Habeck war der einzige Kandidat. Als Gegenkandidaten im Wahlkreis sind bisher bekannt: Petra Nicolaisen (CDU), Johanna Selbert (SPD) und Stefan Seidler (SSW).

Robert Habeck will weiter an Energiewende arbeiten

Knapp eine Stunde hatte Habeck zuvor auf dem Podium Fragen beantwortet. Habeck zeigte sich entschlossen, die Energiewende weiter voranzubringen. In den vergangenen drei Jahren sei der Ausbau des Öko-Stroms vorangekommen. Nun ginge es darum, den Strom günstiger zu machen. Die erneuerbaren Energien hätten laut Habeck Strompreise bereits nachweislich sinken lassen. "Das löst einen Teil der gesellschaftlichen Probleme, die wir in Deutschland haben", sagte Habeck.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.11.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Grüne Kreis Schleswig-Flensburg