Kostenfreier Rheuma-Check zum Welt-Rheuma-Tag

Etwa 17 Millionen Menschen sind in Deutschland von Rheuma betroffen, leiden unter akutem Fachärztemangel oder sind medikamentös falsch eingestellt. Zum heutigen Welt-Rheuma-Tag fordert die Rheuma-Liga in Schleswig-Holstein, die Situation Betroffener zu verbessern und den Einsatz modernster Technologie und die finanzielle Unterstützung durch die Krankenkassen zu verstärken. Die Rheuma-Liga ist derzeit mit einem Truck zum kostenfreien Check im Land unterwegs. Heute auf dem Marktplatz in Neustadt. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2024 11:00 Uhr

THW Kiel gewinnt 31:25 gegen den HSV Hamburg

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel kommt nach einem durchwachsenen Saisonstart immer besser in Schwung. Der THW setzte sich am 6. Bundesliga-Spieltag mit 31:25 beim HSV Hamburg durch und fuhr den vierten Pflichtspielsieg in Folge ein. Erst vor acht Tagen hatten die Kieler in der 2. Runde des DHB-Pokals mit 30:27 in der Hansestadt triumphiert. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2024 08:00 Uhr

Günther zieht positives Fazit der Japan-Reise

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat seine einwöchige Japan-Reise beendet und kehrt heute nach Deutschland zurück. Er war von einer Delegation aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik begleitet worden. Im Mittelpunkt des Besuches stand der Ausbau der Zusammenarbeit. Günther zog am Abend ein positives Fazit seiner Reise. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2024 08:00 Uhr

Parteitag der Grünen startet in Neumünster

Nach den Rücktritten bei der Grünen Jugend kommen die Grünen in Schleswig-Holstein heute zu einem zweitägigen Parteitag in Neumünster zusammen. Unter anderem soll der Vorstand neu gewählt werden. Die Doppelspitze aus Anke Erdmann und Gazi Freitag kandidiert heute erneut. Zudem erwarten die etwa 130 Delegierten auch den scheidenden Bundesvorsitzenden Nouripour. Morgen will die Partei über das Thema Migration beraten. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2024 08:00 Uhr

Feuer auf Frachter "Annika" gelöscht

Das Feuer auf dem Tankschiff "Annika" im Rostocker Hafen ist gelöscht. Der Öltanker war gestern in der Mecklenburger Bucht in Brand geraten. Auch Feuerwehrleute aus Kiel und Lübeck waren dort im Einsatz gewesen. Das Schiff war am Freitababend in der Ostsee rund eine Seemeile vor Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern havariert und wurde nach Rostock geschleppt. Seit dem frühen Sonnabendmorgen ist das Feuer gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2024 08:00 Uhr

Fußball-Regionalliga Nord: VfB Lübeck gewinnt gegen Kickers Emden

Am Freitag ist in der Fußball-Regionalliga Nord der VfB Lübeck auf die Kickers Emden getroffen. Mit einem frühen Tor von John Xaver Posselt in der 12. Minute gingen die Lübecker in Führung. Zur Halbzeit stand es dann 2:0. Kurz nach der Halbzeit konnte der zweifache Torschütze Manuel Farrona Pulido (32. und 47. Minute) den Vorsprung auf drei Tore ausweiten. Bis zur 83. Minute konnte der VfB seinen Vorsprung halten. Das Spiel endete 3:1. Damit rückt Lübeck auf den 10. Tabellenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2024 08:00 Uhr

Wetter: Wolkig aber trocken

Der Sonnabend startet mit Sonnenschein. Später ziehen Wolken auf, die sich im Laufe des Tages verdichten. Es bleibt aber noch trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad. In der Nacht zum Sonntag zieht von Westen her schauerartiger Regen auf, örtlich sind auch Gewitter möglich. Die Temeraturen kühlen örtlich bis auf 6 Grad ab. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2024 08:00 Uhr

