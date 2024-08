Stand: 18.08.2024 12:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuer am Großflecken in Neumünster

Bei einem Großbrand am Sonnabend in Neumünster sind vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle hatten Anwohner gegen 21 Uhr einen Containerbrand in einem Hinterhof am Großflecken gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf ein Schuhgeschäft im Erdgeschoss eines Gebäudes übergegriffen. Das Schuhgeschäft brannte komplett aus, das Dach des einstöckigen Anbaus stürzte ein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste ein Hotel evakuiert werden. Mehr als 110 Einsatzkräfte konnten das Ausbreiten des Feuers verhindern. Während der Nachlöscharbeiten und der anschließenden Brandwache bleibt der Großflecken voraussichtlich bis in den Abend für den Straßenverkehr gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2024 12:00 Uhr

Verpuffung auf Amrum mit vier Verletzten

Bei einem Feuer in Wittdün auf Amrum (Kreis Nordfriesland) sind am Sonnabend vier Menschen in einem Restaurant am Hafen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Drei der Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken auf das Festland gebracht. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatte es im Lokal "Seefohrerhus" eine Fettverpuffung gegeben, woraufhin es zu starker Rauchentwicklung kam. Drei Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2024 09:00 Uhr

DFB-Pokal: Phönix Lübeck ist raus, Kiel eine Runde weiter

Phönix Lübeck hat in der ersten Runde des DFB-Pokals vor 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Hamburg gegen Borussia Dortmund mit 1:4 verloren. Holstein Kiel dagegen setzte sich gegen Alemannia Aachen mit 3:2 durch. Nach einem 1:2 Rückstand fiel der Kieler Siegtreffer erst kurz vor Schluss. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2024 09:00 Uhr

20. Jahre Wattolümpiade in Brunsbüttel - letzte Ausgabe ein Erfolg

Die 20. Wattolümpiade in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) am Sonnabend ist die letzte Ausgabe der Benefizveranstaltung gewesen. Lange Schlangen vor den Kassenhäuschen zeigten das riesige Interesse, wie Dirk Passarge vom Wattolümpiade Verein sagte. Er gehe von bis zu 5.000 Besucherinnen und Besuchern aus. Kurz nach der feierlichen Eröffnung gab es einen neuen Weltrekord: 386 Menschen ließen sich im Watt auf den Rücken fallen und machten einen Wattengel. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Krebsgesellschaft. Die genaue Summe wird noch bekannt geben. Die ehrenamtlichen Veranstalter hatten das Ende des Watt-Spektakels beschlossen, weil sie nicht mehr genug Zeit hätten und es Nachwuchsprobleme gebe. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2024 08:00 Uhr

Sparkassen in SH erhöhen Schutz ihrer Geldautomaten

Allein in Schleswig-Holstein sind in den vergangenen fünf Jahren 34 Geldautomaten gesprengt worden. Laut Innenministerium haben die Täter damit Schäden in Höhe von gut 1,7 Millionen Euro angerichtet. Der Sparkassen- und Giroverband hat nun den Schutz seiner 700 Automaten im Land in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich erhöht. Flächendeckend seien bisher fast alle der Geldautomaten mit Färbesystemen ausgestattet worden. Fliegt ein Automat in die Luft, werden die Scheine darin automatisch unbrauchbar gemacht. Die Sparkassen erhoffen sich, dass die Täter sich deshalb künftig nicht mehr an ihren Automaten zu schaffen machen. Zum Teil sei außerdem der Zugang zu den Automaten nur noch zu bestimmten Zeiten möglich. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2024 08:00 Uhr

Lkw-Bergung: A215 am Sonntag gesperrt

Am Sonntag ist die A215 zwischen dem Dreieck Bordesholm und der Anschlussstelle Blumenthal in Richtung Kiel voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird dort seit 5.30 Uhr der Tieflader eines Schwertransporters geborgen. Der war am Mittwoch verunglückt. Zunächst muss die Ladung des Lkw mit einem Kran umgeladen werden. Dann soll der Schwerlaster abtransportiert werden. Die Autobahn GmbH empfiehlt die Umleitung U73. Die ist zwischen den A7 Anschlussstellen Neumünster Mitte und Neumünster Nord ausgeschildert. Um 15 Uhr soll die Strecke wieder frei sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2024 08:00 Uhr

Wetter: wolkig mit zeitweise ein paar Schauern

Am Nachmittag wird es wechselnd bis stark bewölkt und anfangs zieht im Bereich Herzogtum Lauenburg sowie an der Lübecker Bucht der Regen ab, später gibt es auch hier Auflockerungen. Von Nordfriesland und dem nördlichen Dithmarschen bis nach Angeln gibt es neben vielen Wolken auch Sonne. Es bleibt häufig trocken, nur vereinzelt kommen ein paar Schauer herunter. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 23 Grad auf Nordstrand (Kreis Nordfriesland). Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, zunächst aus unterschiedlichen Richtungen, später auf West bis Nordwest drehend und an der Westküste böig auffrischend. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2024 11:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.08.2024 | 12:00 Uhr