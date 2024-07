Stand: 07.07.2024 10:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unwetter in SH: Leitstellen melden über 200 Einsätze im Land

Über Schleswig-Holstein ist am Sonnabend ein Gewitter mit teils kräftigen Sturmböen und Hagel hinweggezogen. Besonders betroffen waren nach Angaben der Rettungsleitstellen Neumünster und der Kreis Plön. Allein in Neumünster gab es demnach 40 sturmbedingte Einsätze - vor allem durch abgeknickte Bäume oder heruntergefallene Dachziegel. In Großharrie im Kreis Plön wurde laut Polizei möglicherweise durch eine Windhose ein Zelt auf einem Dorffest beschädigt. Dort gab es fünf leicht verletzte Personen, darunter zwei Kinder. Auch die Rettungsleitstellen Nord und West melden insgesamt fast 200 Einsätze durch den Sturm. Verletzt wurde niemand, es blieb meist bei Sachschäden. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2024 11:00 Uhr

Das SHMF ist eröffnet - Hunderte Konzerte an 71 Orten

Am Sonnabend ist das 39. Schleswig-Holstein Musik Festival in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck eröffnet worden. In diesem Jahr steht Venedig im Mittelpunkt. Bis Anfang September sind mehr als 200 Konzerte an 71 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Dänemark geplant. Darunter gibt es sinfonische Konzerte, Lesungen, Kammermusik, Lieder- und Opernabende sowie Popmusik unter anderem von der Band Kool & the Gang. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2024 11:00 Uhr

Fahrkartenautomat in Glückstadt gesprengt

Am Glückstädter Bahnhof (Kreis Steinburg) ist heute früh gegen 4 Uhr ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Ein Zeuge hatte den Knall gehört und die Polizei informiert. Durch die Explosion wurden auch im Wartehäuschen nebenan zwei Glasscheiben zerstört. Ob Geld erbeutet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Momentan werden laut Polizei noch Spuren gesichert, um den oder die mutmaßlichen Täter zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2024 10:00 Uhr

"Klingendes Unewatt" findet nach Großbrand trotzdem statt

Nach dem Großbrand im Landschaftsmuseum Unewatt (Kreis Schleswig Flensburg) findet heute auf dem Gelände die Musikveranstaltung "Klingendes Unewatt" statt. Es sei ein wichtiges Zeichen für die ganze Region Angeln, sagte Museumsleiterin Inga Latendorf. Zwar habe das Feuer das historische Marxenhaus von 1626 mit vielen wichtigen kulturhistorischen Gütern komplett zerstört, das Museum und viele Teile und Ausstellungen seien aber intakt, so die Leiterin weiter. Esembles der Kreismusikschule Schleswig werden in den Gebäuden Buttermühle, Windmühle und im Christensen-Haus den ganzen Nachmittag vor Publikum spielen. Am vorigen Wochenende waren Teile des Landschaftsmuseums Unewatt zerstört worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2024 10:00 Uhr

Fahrradsternfahrt gegen Deponiepläne bei Kosel und Gammelby

Am Bültsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geht der Protest gegen eine geplante Bauschutt-Deponie weiter. Zwar benötigt das Land laut einer Studie des Umweltministeriums dringend mehr Platz für Abfälle und somit neue Deponien. Anwohner und Naturschützer sehen den Standort in einer Kiesgrube in den Gemeinden Kosel und Gammelby aber weiterhin nicht als geeignet an und befürchten eine Verunreinigung des Grundwassers dort. Mit Fahrrädern wollen sie heute zum Naturschutzgebiet Bültsee fahren. Organisiert wird der Protest von der Initiative "Deponie Stoppen". Ziel der Sternfahrt ist ein Vereinsheim an Rande des Bültsees. Dort wollen Experten über die Besonderheit des Areals aufklären. Die geplante Deponie soll einer Fläche von 14 Fußballfeldern entsprechen. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2024 09:00 Uhr

Geschäfte im Handwerk in Schleswig-Holstein stagnieren teilweise

Die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland wirkt sich auch auf das Handwerk in Schleswig-Holstein aus - je nach Branche jedoch sehr unterschiedlich. Während zum Beispiel Heizungs- und Sanitärbetriebe überwiegend gut zu tun haben, weil vermehrt Eigenheimbesitzer ihre alten Ölheizungen modernisieren und zum Beispiel Wärmepumpen installieren lassen, fehlen vielen Bauunternehmen wegen nach wie vor hoher Materialkosten die Aufträge. Zu den größten Problemen des Handwerks im Norden zählt zudem weiterhin der Fachkräftemangel. Konkrete Zahlen zur Stimmungslage im schleswig-holsteinischen Handwerk will die Industrie- und Handelskammer in der kommenden Woche vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2024 08:00 Uhr

Wetter: überwiegend heiter und trocken, vereinzelt mit Schauern

Am Nachmittag wird es zur Westküste hin sowie nördlich des Kanals wechselnd bewölkt. Gelegentlich gibt es auch Regenschauer, vereinzelt sind Gewitter möglich. Sonst bleibt es länger heiter und häufig trocken. Am meisten Sonne gibt es am Sonntag in der Südosthälfte, später wird es aber auch hier wolkiger. Höchstwerte 19 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) bis 21 Grad Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Abseits von Schauerböen weht ein mäßiger sowie böiger, an der See frischer Südwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2024 10:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2024 | 11:00 Uhr