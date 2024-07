Stand: 04.07.2024 14:15 Uhr Klingendes Unewatt findet statt

Am vergangen Wochenende sind Teile des Landschaftsmuseums Unewatt(Kreis Schleswig-Flenburg) einem Großbrand zum Opfer gefallen - das Marxenhaus aus dem Jahr 1626 ist komplett zerstört. Dennoch wird es am Sonntag die Musikveranstaltung "Klingendes Unewatt" geben. Die Schüler der Kreismusikschule Schleswig werden in den Gebäuden Buttermühle, Windmühle und der Christesen-Scheune den ganzen Nachmittag spielen. Das sei ein wichtiges Zeichen für die ganze Region Angeln, so Museumsleiterin Inga Latendorf. Los geht's am Sonntag um 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.07.2024 | 16:30 Uhr