Stand: 08.06.2024 10:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kiel: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

In Kiel hat sich am Samstagmorgen ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann um kurz vor fünf Uhr in der Gneisenaustraße gegen ein parkendes Auto gefahren. Er stürzte und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er ins UKSH gebracht werden musste. Laut Polizei war der Mann alkoholisiert. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2024 10:00 Uhr

Feuer in Sievershütten

In Sievershütten (Kreis Segeberg) hat ein Reihenhaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei hat ein Nachbar das Feuer gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt war eine Person in dem Gebäude. Sie wurde unverletzt gerettet. Die Bewohner des Hauses sind bei Freunden und Verwandten untergekommen. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das Haus wurde stark beschädigt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2024 09:00 Uhr

A7-Sperrung bis voraussichtlich Montagfrüh

Noch bis zum Montagmorgen um 5 Uhr sind laut Autobahn GmbH die A7 und der Elbtunnel gesperrt. Unter anderem wird eine Brücke abgerissen. Die Umleitung für den A7-Durchgangsverkehr führt in beide Richtungen über die A1, A21 und B205. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2024 08:00 Uhr

Volkshochschulen im Land in der Not

Mehr als die Hälfte der 138 Volkshochschulen in Schleswig-Holstein werden ehrenamtlich geführt. Ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter dafür zu finden, ist allerdings nicht einfach. Die Bürokratie unterscheidet nicht zwischen hauptamtlich oder ehrenamtlich geführten Volkshochschulen. Das mache das Ehrenamt in diesem Bereich natürlich unattraktiv, sagt der Direktor des VHS-Landesverbandes Karsten Schneider. Unter anderem wegen fehlenden Personals mussten seit 2019 fünf Weiterbildungszentren im Land geschlossen oder mit anderen zusammengelegt werden. In anderen Bundesländern gibt es zur Rettung der Volkshochschulen ein sogenanntes Weiterbildungsförderungsgesetz. Schleswig-Holstein prüft derzeit, ob eine Reform möglich ist. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2024 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt - zeitweise Schauer

Vom Nordwesten her wird es zunehmend wolkig bis stark bewölkt. Zeitweise sind schauerartige Regenfälle mit Gewitter möglich. Im Südosten zeigt sich häufiger die Sonne und es ist bis zum Nachmittag hin trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 21 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2024 08:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.06.2024 | 10:00 Uhr