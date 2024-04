Stand: 13.04.2024 10:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

"Gorch Fock": Teure Reparatur landet vor Gericht

Ab Dienstag startet vor dem Landgericht Oldenburg in Niedersachsen der Prozess um die teure Reparatur des Marine-Schulschiffs "Gorch Fock". Laut einer Gerichtssprecherin sind sechs Personen unter anderem wegen Korruption und Betruges angeklagt. 2016 wurde die Elsflether Werft mit der Reparatur beauftragt, hat diese aber nie beendet. Außerdem stiegen die geplanten Kosten von etwa 10 Millionen auf 135 Millionen Euro. Vier Monate sollte die Reparatur dauern, nach mehr als fünfeinhalb Jahren kam das Schiff aber erst wieder zurück. Eine andere Werft hatte das Schiff fertiggestellt. Laut Ermittlungen ist die "Gorch Fock" mit dem Heimathafen Kiel kein Einzelfall, andere Reparaturprojekte der Elsflether Werft werden im Laufe des Prozesses ebenfalls untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2024 10:00 Uhr

Handball-Bundesliga: THW Kiel und HSV Hamburg spielen unentschieden

Die Hamburger haben das Match stark begonnen. Besonders der HSVH-Torhüter Johannes Bitter hielt die Kieler zunächst in Schach. Nach der Pause kommen die "Zebras" besser in die Partie und können sich zunächst sogar ihren Vorteil ausbauen. Fast zeitgleich mit der Schlusssirene gelang Frederik Bo Andersen der Ausgleichstreffer für den THW. Das Spiel endete 28:28. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2024 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt aber weitgehend trocken

Zunächst ist es bewölkt. Im weiteren Tagesverlauf gibt es längere heitere Phasen. Dabei ist es weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad in List auf Sylt und 20 Grad in Elsmhorn (Kreis Pinneberg). In der Nacht zum Sonntag ist es wechselnd bewölkt und vorübergehend sind Schauer möglich. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2024 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.04.2024 | 11:00 Uhr