Holstein Kiel spielt ab 13 Uhr

Holstein Kiel hat in der zweiten Fußball-Bundesliga heute ab 13 Uhr den Karlsruher SC zu Gast. Anpfiff ist um 13 Uhr. NDR Schleswig-Holstein bereichtet im Audio-Livestream von der Partie. Wer zum Spiel will, sollte daran denekn, dass wegen des Warnstreiks heute keine Shuttle-Busse zum Holstein-Stadion fahren. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2024 13:00 Uhr

Marien-Krankenhaus Lübeck meldet Insolvenz an

Nachdem die Übernahme durch das UKSH gescheitert ist, muss das Marien-Krankenhaus in Lübeck Insolvenz anmelden, wie in einem Mitarbeiterschreiben am Freitag mitgeteilt wurde. Am Dienstag (13. März) ist eine Mitarbeiterversammlung geplant. Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marien-Krankenhauses ist den Angaben zufolge bereits zum UKSH gewechselt. Auch für die anderen besteht dieses Angebot demnach. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2024 10:00 Uhr

Heute Aktionstag "Unser Sauberes Schleswig-Holstein"

Im ganzen Land sammeln Menschen heute Müll. Dahinter steht die Aktion "Unser sauberes Schleswig-Holstein". In diesem Jahr machen so viele Orte und Organisationen mit, wie noch nie: Mehr als 300 Städte, Kommunen und Verbände haben sich angemeldet. Organisiert wird das unter anderem vom schleswig-holsteinischen Städteverband. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2024 10:00 Uhr

Schwerer Unfall auf B76 bei Gettorf

Bei einem schweren Unfall auf der B76 Kiel Richtung Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Freitagabend laut Polizei zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen zwischen Gettorf-Süd und Gettorf-Mitte (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zwei Autos zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 60-jähriger Autofahrer trotz Gegenverkehrs überholt. Dabei stieß er frontal in das Auto einer 42-Jährigen Frau. Wegen der Aufräum- und Bergungsarbeiten war die B76 zwischen den Gettorf Mitte und Gettorf Süd länger voll gesperrt. Neben einem Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Notärzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2024 09:00 Uhr

Streiks an Flughafen und bei Bahn vorbei

Der Streik bei der Lufthansa ist offiziell beendet. Allerdings kann es laut dem Unternehmen im Laufe des Tages trotzdem noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Fluggäste sollen sich regelmäßig über den Status ihres Fluges informieren. Nach dem Streik der Lokführer sollen ab heute auch die Fernzüge wieder nach Plan fahren. Die Bahn geht davon aus, es nicht mehr zu Problemen wegen des Streiks kommt. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2024 09:00 Uhr

Neue Schleifähre kommt noch später

Der Start der neuen Schleifähre Missunde III zwischen Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) verzögert sich weiter. Das teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) mit. Der Grund: Die neue batterie- und solarbetriebene Fähre hat Probleme beim Anlegen. Das Problem muss jetzt technisch gelöst werden. Dafür müssen sogenannte Leit-Dalben eingebaut werden. Auch an der Seilführung der Schleifähre sind Umbauten nötig. Ein konkretes Datum, wann der Fährbetrieb starten soll, wollte der LKN nicht nennen. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2024 09:00 Uhr

Investor Windhorst will Werft FSG nicht verkaufen

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) wird vorerst nicht verkauft - das teilte Investor Lars Windhorst am Freitag mit. Die Gehälter der Werftmitarbeiter seien für zwölf Monate gesichert, versicherte Windhorst. Ab Mai solle ein neuer Geschäftsführer vorgestellt werden, weitere Aufträge seien zudem abgesichert. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, dass es in der derzeitigen Situation keine Bürgschaften für die Werften in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gebe. Er werde jedoch weitere Entwicklungen beobachten. Bei der FSG hatte es zuletzt Probleme durch verzögerte Gehaltszahlungen und Unsicherheiten bei Aufträgen gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2024 08:00 Uhr

Streik bei den kommunalen Busbetrieben

Ver.di hat die Beschäftigten der kommunalen Busbetriebe landesweit zu einem weiteren Wochenend-Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben eines Sprechers begann die Aktion am Freitagnachmittag und soll bis zum späten Sonntagabend dauern. Betroffen sind die KVG in Kiel, Aktivbus in Flensburg, die Stadtwerke mobil in Lübeck und der Stadtverkehr in Neumünster. Private Busunternehmen wie das Unternehmen Autokraft fahren planmäßig. Für Neumünster hat das Unternehmen einen Notfahrplan angekündigt. Zwischen 9 und 15 Uhr fahren nach Angaben einer Sprecherin die meisten Linien stündlich vom Bahnhof ab. Ver.di hatte dazu aufgerufen, weil die Arbeitgeber nach Meinung der Gewerkschaft die Tarifverhandlungen unnötig verzögerten. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 16:30 Uhr

Helgoland: Bombenentschärfung am Montag

Am kommenden Montag soll auf Helgoland (Kreis Pinneberg) eine Bombe entschärft werden. Laut Gemeinde ist diese bereits am Mittwoch auf dem Nord-Ost-Gelände entdeckt worden. Um was für eine Bombe es sich handelt und welche Gebiete gesperrt und für die Entschärfung evakuiert werden müssen, sei noch unklar, hieß es aus dem Rathaus. Montagfrüh soll ein Sprengmeister aus Kiel die Bombe untersuchen. Voraussichtlich ab 16 Uhr soll sie dann entschärft werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 14:00 Uhr

A7-Vollsperrung bis Montag

Ab Freitagabend um 20 Uhr ist die A7 in Richtung Hannover zwischen Hamburg-Nordwest und Hamburg-Volkspark für 57 Stunden voll gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. An der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen ist die Fahrbahn massiv beschädigt und muss saniert werden. Die Autobahn GmbH empfiehlt, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. Die Umleitung ist von der Anschlussstelle Neumünster Süd an ausgeschildert. Sie führt über die B205, A21 und A1. Am frühen Montagmorgen sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 07:00 Uhr

Wetter: Zeitweise wolkig, eher kalt

Heute gibt es zunächst viel Sonne, am Nachmittag und Abend ist es im Süden zeitweise wolkig, meist aber trocken, nur vereinzelt gibt es ein wenig Regen. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Kappeln, 8 Grad in Husum und 11 Grad in Quickborn. In der Nacht zum Sonntag ziehen im Ostseeumfeld zunächst dichte Wolken mit örtlich etwas Regen auf. Teils ist es hochnebelartig bewölkt und weitgehend trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 4 Grad an der Hohwachter Bucht und bei 2 Grad in Geesthacht. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2024 10:00 Uhr

