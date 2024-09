Stand: 02.09.2024 09:25 Uhr Schleswig-Holstein Musikfestival zieht positive Bilanz

In Lübeck ist am Sonntag das Schleswig-Holstein Musikfestival offiziell beendet worden. Die Musik- und Kongresshalle war ausverkauft. Mit einer Platzauslastung von 95 Prozent war das Festival nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr enorm erfolgreich. Im kommenden Jahr soll Istanbul Städteschwerpunkt werden. "Istanbul ist eine Stadt, die als Konstantinopel das Zentrum des Römischen Reiches war und dann das Zentrum des Osmanischen Reiches. Das heißt, es gibt nicht eine Kultur, sondern eine Vielfalt von Kulturen", erklärt Festivalintendant Christian Kuhnt. Wer nach der Saxophonistin Asya Fateyeva im kommenden Jahr Porträtkünstler wird, soll bei der Festival-Programmvorstellung im kommenden Februar verraten werden.

