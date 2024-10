Stand: 11.10.2024 15:39 Uhr Schleswig: Grundstein für neues Kulturhaus gelegt

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Freitag der Grundstein für das Kulturhaus auf der Freiheit gelegt worden. Mit dabei waren Vertreter aus Kultur und Wirtschaft. Noch am vergangenen Montag gab es eine Abstimmung in der Ratsvertretung, ob an den Bauplänen trotz der Kosten von 34 Millionen Euro überhaupt festgehalten werden soll.

