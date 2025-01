Stand: 17.01.2025 14:37 Uhr SPD und SSW fordern Maßnahmen gegen Unterrichtsausfall an Schulen in SH

SPD und SSW fordern die Landesregierung auf, entschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung von Unterrichtsausfall zu ergreifen. In einem Antrag für die nächste Landtagssitzung warnen sie vor den Folgen des zunehmenden Unterrichtsausfalls für Schülerinnen und Schüler sowie für die überlasteten Lehrkräfte. Konkret fordern SPD und SSW, unbesetzte Lehrkräfte-Stellen zügig zu besetzen und so die Arbeitsbelastung von Lehrkräften zu reduzieren. Außerdem solle auf geplante Sparmaßnahmen verzichtet werden. Weniger Lehrerstellen bei steigenden Schülerzahlen sei ein bildungspolitischer Offenbarungseid, so Martin Habersaat (SPD). Jette Waldinger-Thiering (SSW) verwies darauf, dass in anderen Bundesländern Schulen von Sparmaßnahmen ausgenommen würden.

Weitere Informationen Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Die Nachrichten aus dem Land vom 17. Januar 2025 - aktuell und kompakt. mehr

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.01.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD SSW Landtag Schleswig-Holstein