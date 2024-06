SPD-Wahlkampfabschluss im Döner-Laden in Kiel Stand: 07.06.2024 20:50 Uhr Döner und Europawahl: Beides bringt die SPD in Schleswig-Holstein bei ihrem Wahlkampfabschluss am Freitag zusammen. Spitzenkandidatin Delara Burkhardt wirbt mit dem Spruch: "Wir machen den Döner wieder 3 Euro".

Dieser Spruch prangt auf roten Plakaten an dem Dönerladen Garip's Original in Kiel. Normalerweise kostet ein Döner hier 7,50 Euro. Die Differenz bezahlt am späten Freitagnachmittag die SPD. Vor allem jüngere Menschen kommen, um Döner zu essen und Flyer von Burkhardt entgegen zu nehmen.

Aufmerksamkeit mit Döner schaffen

Mit der Aktion möchte sie auf die hohen Lebenshaltungskosten aufmerksam machen. Es gehe dabei um die Debatte, sagt die SPD-Politikerin: "Wir wissen, dass ein Döner nicht wieder drei Euro kosten wird. Trotzdem ist die Debatte wichtig, weil beim Dönerpreis gerade junge Menschen merken, wenn das Leben teurer wird."

Das wiederum hängt laut Burkhardt mit Aspekten zusammen, die die SPD in Europa ändern möchte. Zum Beispiel möchte die Partei den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern, wodurch sich Burkhardt als Folge erhofft, dass die Energiepreise sinken. Europa könnte dabei die Zusammenarbeit stärken, sagt sie, zum Beispiel bei Engpässen im Netz und indem gemeinsame Mittel mobilisiert werden, um in erneuerbare Energie zu investieren.

Burkhardt: Steigende Lebenshaltungskosten beschäftigen alle

Delara Burkhardt ist seit 2019 Abgeordnete im Europäischen Parlament. Sie wirbt für eine hohe Wahlbeteiligung am Sonntag. Insbesondere auch die 16-Jährigen, die zum ersten Mal an der Europawahl teilnehmen dürfen, ruft sie dazu auf, ihre Stimme zu nutzen. An den Wahlkampfständen hat die 31-Jährige bei den potentiellen Wählerinnen und Wählern Sicherheit, den Krieg in der Ukraine, Migration und steigende Preise als wichtigste Themen ausgemacht. Sie sagt, dass die SPD in diesen Zusammenhang auch die Mietpreise senken und Löhne erhöhen möchte - damit die Menschen sich ihr Leben und auch Döner wieder leisten können. Bei der Aktion am Freitag sollen 150 Döner verkauft worden sein.

