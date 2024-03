Stand: 10.03.2024 12:58 Uhr SH bei Fahrradtouristen weiter beliebt

Schleswig-Holstein bleibt bei Fahrradurlauberinnen und -urlaubern weiter sehr beliebt. Das geht aus der aktuellen Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC hervor. Vor allem die Ostsee zieht Radreisende an. Der Ostseeküstenradweg von Kupfermühle bei Flensburg bis Lübeck-Travemünde liegt im bundesweiten ADFC-Ranking auf Platz drei der meist befahrenen Radregionen. Die Nordseeküste schafft es auf Rang neun. Auch Urlauberinnen und Urlauber, die nicht explizit einen Fahrradurlaub in Schleswig-Holstein machen, haben häufig das Rad dabei, so das Ergebnis der Analyse, für die der ADFC 16.000 Menschen online befragt hat. Landesgeschäftsführer Jan Voß erklärte, dass es trotz der guten Ergebnisse noch viel Potenzial gebe, vor allem im Binnenland. Er lobte gleichzeitig aber auch die Bemühungen der Landesregierung in dem Bereich.

