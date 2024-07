Stand: 17.07.2024 10:35 Uhr SC Weiche Flensburg 08 räumt vor Saisonbeginn auf

Der SC Weiche Flensburg will sein Manfred-Werner-Stadion am Mittwoch fit für die nächste Saison machen. Der Arbeitseinsatz in Flensburg beginnt am Vormittag. Wer mit anpacken will, kann sein eigenes Werkzeug mitbringen und wird vor Ort mit Essen und Getränken versorgt. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison bestreitet der Regionalligist am Sonntag, dem 21. Juli: Beim Landespokal-Achtelfinale geht es auswärts gegen den Heider SV.

