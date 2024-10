Stand: 21.10.2024 16:45 Uhr Reparatur eines Windrad-Rotors aus Bad Oldesloe dauert länger

In der vergangenen Woche haben die Reparaturen an einem verdellten Rotorblatt einer Windkraftanlage bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) begonnen. Doch jetzt dauert die Reparatur länger als gedacht, sagt Jürgen Fahl, Leiter der Stadtwerke Bad Oldesloe: "Anhand der Begutachtung im Labor wird entsprechend auch die Reparaturmaßnahme genau festgelegt - das dauert einfach seine Zeit und in unserem Fall länger als geplant, weil noch Proben entnommen werden mussten." Die Arbeiten sollten eigentlich Ende dieser Woche abgeschlossen werden. Inzwischen ist laut Hersteller ziemlich sicher, dass ein Vogel nicht für die Delle im Rotor verantwortlich ist. Die Untersuchungen dazu dauern noch an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn