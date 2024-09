Stand: 02.09.2024 10:02 Uhr Rekordzahlen beim Marathon in Flensburg am Sonntag

Beim "6. Flensburg liebt dich Marathon" sind am Sonntag mehr als 3.000 Läuferinnen und Läufer gestartet. Das ist nach Angaben der Veranstalter ein Teilnehmerrekord. Miguel Molero-Eichwein aus Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat die Marathon-Distanz mit einer Spitzenzeit von 2:35:33 Stunden gewonnen. Bei den Frauen siegte Miriam Hogan aus Herford in Nordrhein-Westfalen. Hogan lief die gut 42 Kilometer lange Strecke in 3:28:24 Stunden. Insgesamt gab es bei dem Wettbewerb sieben verschiedene Läufe für unterschiedliche Altersklassen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg