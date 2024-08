Stand: 14.08.2024 07:23 Uhr Reifenbrand an Schwertransport auf A215

Die Berufsfeuerwehr Neumünster ist in der Nacht gegen 1 Uhr wegen eines Brandes auf der A215 in Höhe der Anschlussstelle Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) alarmiert worden, weil ein Reifen an einem Schwerlasttransporter in Brand geraten war. Das Feuer am Anhänger führte dazu, dass weitere acht Reifen brannten. Die A215 war fast zwei Stunden voll gesperrt. Verletzt wurde niemand.

