"Reichsbürger" sorgen für Mehraufwand in Kieler Verwaltungen

Immer mehr sogenannte Reichsbürger halten die Stadtverwaltung Kiel auf Trapp. Ein Sprecher sagte, dass die Behörden seit Anfang des Jahres immer mehr Kontakte mit dieser Personengruppe hätten. Dies würde zu einem gewissen Aufwand führen, da die Reichsbürger oft lange Schreiben an die Verwaltungen richten würden - und diese dort geprüft werden müssten. Im Kreis Plön gehen nach Angaben der Verwaltung vereinzelt Schreiben ein, im Kreis Rendsburg Eckernförde ist die Anzahl in den vergangenen Jahren etwa gleich geblieben. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an. Der Kontakt mit ihnen ist für Behörden oft schwierig. Einige Kreise haben daher Handlungsempfehlungen erstellt, wie die Verwaltungsmitarbeiter reagieren können.

