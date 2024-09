Stand: 23.09.2024 09:10 Uhr Regionalliga Nord: Todesfelde und Norderstedt holen Punkte

Der Regionalliga-Aufsteiger SV Todesfelde (Kreis Segeberg) hat am Sonntag gegen den favorisierten SV Meppen aus Niedersachsen einen Punkt geholt. Das Spiel endete unentschieden (0:0). Am Sonnabend hatte Eintracht Norderstedt (Kreis Segeberg) bereits mit 2:1 gegen Jeddeloh, ebenfalls aus Niedersachsen, gewonnen. Die Regionalliga-Fußballerinnen vom SV Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) kassierten am Sonntag dagegen die zweite Niederlage in Folge: Beim Eimsbüttler Turnverein aus Hamburg unterlagen sie mit 1:3.

