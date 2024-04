Stand: 28.04.2024 17:22 Uhr Regionalliga Nord: Norderstedt gewinnt 5:1 gegen Kilia Kiel

In der Fußball-Regionalliga Nord hat am Sonntagnachmittag Eintracht Norderstedt gegen Kilia Kiel mit einem finalen Spielstand von 5:1 gewonnen. Damit steht Kilia Kiel als Absteiger in die Oberliga fest. Ein Riesenschritt ist das Ergebnis allerdings für die Norderstedter im Abstiegskampf. Das Team steht jetzt sechs Zähler über dem mutmaßlichen Relegationsrang.

