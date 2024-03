Stand: 15.03.2024 10:41 Uhr Reetdachhaus in Wendtorf niedergebrannt

In der Nacht zum Freitag ist in Wendtorf im Kreis Plön ein Reetdachhaus komplett abgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten Nachbarn gegen Mitternacht die Feuerwehr alarmiert, die daraufhin mit einem Großaufgebot anrückte. Verletzt wurde niemand. Menschen seien nicht in dem Einfamilienhaus gewesen. Laut Polizei wollen Brandsachverständige im Laufe des Tages die Emittlungen aufnehmen.

