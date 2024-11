Stand: 04.11.2024 17:00 Uhr Rathaus in Norderstedt: Umbaupläne gestoppt?

Die Pläne für einen Rathausumbau in Norderstedt (Kreis Segeberg) könnten erstmal vom Tisch sein. Die Fraktionen von CDU und SPD beantragen im Hauptausschuss am Montagabend (4. November) die sofortige Einstellung der weiteren Planungen. Das Geld, das für den Neubau vorgesehen war, solle stattdessen in Bildungseinrichtungen in Norderstedt investiert werden, so der Vorschlag.

Außerdem seien die personellen Ressourcen in der Stadtverwaltung begrenzt. Aktuelle Projekte wie das Bildungshaus, Campus Glashütte oder die Erweiterung des Coppernicus Gymnasium seien "bereits heute nicht abbildbar", so die Antragsteller. Sollte der Antrag angenommen werden, muss er laut dem Hauptausschussvorsitzenden nicht mehr von der Stadtvertretung beschlossen werden. Der Hauptausschuss kann hier alleine entscheiden.

