Stand: 27.02.2024 08:03 Uhr Rader Hochbrücke am Sonntag Richtung Süden gesperrt

Die Autobahn GmbH will die A7 am Sonntag im Bereich der Rader Hochbrücke für dringende Reparaturen in Richtung Süden sperren. Die Arbeiten sollen nach Angaben einer Sprecherin um 6 Uhr früh beginnen. In dieser Zeit wird der Verkehr in Richtung Hamburg in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) abgeleitet - und über die B203 und die A210 in Richtung Kiel geführt. Ab dem Dreieck Kiel-West läuft der Verkehr dann über die A215 wieder in Richtung A7. Gegen 21 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein und die Sperrung wieder aufgehoben werden.

