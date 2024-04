Stand: 16.04.2024 17:22 Uhr Pumpenhersteller Grundfos verlässt Standort Wahlstedt

Der dänische Pumpenhersteller Grundfos schließt den Standort in Wahlstedt (Kreis Segeberg). Wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt hat, werden in den kommenden drei Jahren alle 530 Stellen des Standortes gestrichen. Die Produktion soll schrittweise nach Dänemark, Ungarn und Serbien verlagert werden. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen zusammen mit dem Betriebsrat sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. Grundfos hat seit mehr als 60 Jahren einen Standort in Wahlstedt und zählt zu den wichtigsten Arbeitgebern der Stadt.

