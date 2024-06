Stand: 03.06.2024 15:30 Uhr Psychiatrie im WKK Heide bekommt neues Gebäude

Am Westküstenklinikum in Heide (Kreis Dithmarschen) wird ein neues Psychiatrie-Gebäude gebaut. Die psychiatrische Versorgung in Heide soll laut Chefärztin Anna Christina Schulz-Du Bois modernisiert und vergrößert werden. Unter anderem wird es einen offenen Bereich mit Cafeteria geben, in der die Patienten gemeinsam essen können. Außerdem soll die Versorgung von Müttern mit Kleinkindern verbessert werden. Insgesamt sollen 7.000 Quadratmeter neue Nutzfläche entstehen. Das Land fördert den Neubau mit 25 Millionen Euro. Der erste Spatenstich ist im September geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2024 | 16:30 Uhr