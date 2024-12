Stand: 11.12.2024 08:49 Uhr Prozessstart: Mann soll 14-Jährigem Drogen gegeben haben

Vor dem Amtsgericht Bad Segeberg (Kreis Segeberg) startet am Mittwoch ein Prozess gegen einen 46-jährigen Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, einem damals 14-Jährigen im Frühjahr vergangenen Jahres MDMA gegeben zu haben. Die Drogen soll der Mann in Eistee aufgelöst haben. Außerdem sollen die beiden mehrere Joints zusammen geraucht haben. Der 14-Jährige erlitt nach dem Konsum einen Atemstillstand und eine Herzinsuffizienz. Er musste intensiv-medizinisch versorgt werden. Gut möglich, so eine Gerichtssprecherin, dass am Mittwoch schon ein Urteil fällt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg