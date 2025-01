Stand: 29.01.2025 15:42 Uhr Prozess wegen versuchten Totschlags in Itzehoe gestartet

Am Mittwoch ist am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) ein Prozess unter anderem wegen versuchten Totschlags gestartet. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft im Juli vergangenen Jahres in Heide (Kreis Dithmarschen) mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug verfolgt haben. Dabei soll er das Auto gerammt und dadurch einen Unfall provoziert haben. Der Geschädigte erlitt Verletzungen - sein Fahrzeug einen Totalschaden. Neben versuchten Totschlags wird dem Angeklagten ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg