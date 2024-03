Stand: 19.03.2024 17:04 Uhr Prozess gegen rasenden Motorradfahrer gegen Zahlung eingestellt

Am Dienstag ist eine Verfolgungsjagd Thema am Amtsgericht in Elmshorn (Kreis Pinneberg) gewesen. Laut Gericht war vor rund einem Jahr ein damals 33-jähriger Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 Kilometern pro Stunde durch die Innenstadt gerast. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und konnte den Raser dann stoppen. Das Verfahren ist nun jedoch eingestellt worden. Der Mann muss 400 Euro an eine Stiftung zahlen, die sich für die Notfallhilfe und das Rettungswesen in Deutschland einsetzt.

