Stand: 21.06.2024 08:35 Uhr Prozess gegen falschen Polizisten hat begonnen

Vor dem Meldorfer Amtsgericht hat der Prozess gegen einen Mann aus Hamburg wegen Betruges begonnen. Er soll sich als Polizist ausgegeben und so einen hohen Geldbetrag von einer alten Dame in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ausgehändigt bekommen haben. Die Geschädigte war offenbar an mehreren Tagen hintereinander von vermeintlichen Bankangestellten angerufen und unter Druck gesetzt worden. Man hatte ihr erklärt, dass eine Bande Falschgeld in Umlauf gebracht habe und ihr Bargeld überprüft werden müsse. Daraufhin hatte die 82-Jährige einen hohen fünfstelligen Betrag an einen vermeintlichen Polizeibeamten übergeben. Dabei soll es sich um den Angeklagten Mann aus Hamburg gehandelt haben. Er schwieg zu den Vorwürfen.

