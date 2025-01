Stand: 23.01.2025 11:47 Uhr Projekte können Geld aus Klimaschutzfonds beantragen

Der Kreis Ostholstein stellt rund 30.000 Euro für Klimaschutz-Projekte zur Verfügung. Das Geld kommt aus dem dafür vorgesehenen Fonds. Privatleute, Schulen, Kitas, Vereine und andere Institutionen in Ostholstein, die sich besonders für den Klimaschutz einsetzen, können sich bewerben, heißt es vom Kreis. Pro Projekt gibt es auf Antrag maximal 7.500 Euro. Der Fonds besteht seit Mai 2024. Unter anderem wurde mit dem Geld bereits der Aufbau einer Fahrradwerkstatt an einer Schule in Oldenburg in Holstein gefördert.

