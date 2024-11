Stand: 15.11.2024 09:57 Uhr Probleme bei der Kfz-Zulassungsstelle in Itzehoe

Bei der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises Steinburg in Itzehoe müssen derzeit zwingend Termine online gebucht werden. Wartemarken werden vor Ort nicht ausgegeben. Als Grund dafür nennt der Kreis personelle Engpässe. Diese hängen einerseits mit einer größeren Softwareumstellung zusammen, die aktuell Kräfte bindet und andererseits mit krankheitsbedingten Ausfällen. Aus diesen Gründen bleibt die Zulassungsstelle in der kommenden Woche auch montags (18.11) und dienstags (19.11) geschlossen, so die Kreisverwaltung. Die Einschränkungen könnten noch bis Ende des Jahres andauern.

