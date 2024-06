Stand: 18.06.2024 16:35 Uhr Priwallfähre fällt weiter aus

Die Fußgänger-Fähre zwischen Lübeck-Travemünde und dem Priwall ist nach wie vor außer Betrieb. Nach Angaben der Stadtwerke Lübeck konnte der Schaden am Antrieb noch nicht behoben werden. Ob der Pendelverkehr vor Beginn der Travemünder Woche in einem Monat wieder aufgenommen werden kann, ist noch unklar. Eine Lösung könnte nach Angaben von Stadtwerke-Sprecher Lars Hertrampf eine Ersatzfähre sein. Die müsse dann allerdings zu den Anlegern passen, weshalb sich die Suche schwierig gestalte, so Hertrampf.

