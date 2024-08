Stand: 12.08.2024 09:25 Uhr Pride Week in Lübeck startet mit dem Motto "Farbe bekennen"

In Lübeck hat am Montag die Pride Week unter dem Motto "Farbe bekennen" begonnen. Bereits jetzt finden zahlreiche Veranstaltungen rund um den Christopher Street Day (CSD) statt, darunter eine Fotoausstellung, ein Stadtrundgang der Lübecker Aidshilfe und Spontantrauungen. Am Freitagabend wird der CSD offiziell mit einem Gottesdienst in St. Marien eröffnet. Christian Till, Vorstand des CSD Lübeck, betont die Wichtigkeit der Solidarität: "Die queere Community spürt zunehmend Gegenwind, der sich auch in steigenden Hassverbrechen zeigt".

