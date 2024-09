Stand: 17.09.2024 11:31 Uhr Preise für Krabben sind deutlich gefallen

Die Erzeugerpreise für Krabben sind in den vergangenen Monaten von zehn Euro pro Kilogramm auf rund fünf Euro pro Kilogramm gesunken. Das meldet die Landwirtschaftskammer in Niedersachsen. Der Preis für den Verbraucher sinkt aber erst später - wenn das Fleisch verarbeitet wurde. Discounter könnten dann auch wieder Krabben in ihr Sortiment aufnehmen. Im Vergleich zu Niedersachsen seien die Fänge vor der schleswig-holsteinischen Küste im August deutlich geringer ausgefallen. Es werde damit gerechnet, dass der Fang im September und Oktober aber wieder steige.

Weitere Informationen Wieder mehr Nordseekrabben: Preise könnten bald sinken Vor der niedersächsischen Küste haben die Fischer wieder mehr Krabben gefangen. Deswegen fallen die Erzeugerpreise. mehr

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.09.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fischerei