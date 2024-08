Stand: 06.08.2024 07:51 Uhr Positives Zwischenfazit bei Praktikumsprämie in SH

Die Handwerkskammer Flensburg zieht nach der Einführung der Praktikumsprämie ein positives Zwischenfazit. Seit dem Start Mitte Juni seien rund 400 Anträge bei den Kammern Flensburg und Lübeck eingegangen. 300 davon wurden bewilligt, so eine Sprecherin der Handwerkskammer Flensburg. Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein, die in den Ferien ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb machen, können eine Prämie in Höhe von 120 Euro pro Woche erhalten. Dadurch soll der Anreiz für ein Praktikum im Handwerk erhöht werden. Das Land hatte dafür 80.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule Handwerk