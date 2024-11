Stand: 18.11.2024 08:39 Uhr Polizeigroßeinsatz in Kiel: 29-Jähriger klaut Rettungswagen

Ein 29-Jähriger hat in der Nacht zu Montag in Kiel für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Nach Angaben der Polizei klaute er in Hamburg einen Rettungswagen und fuhr damit bis in die Kieler Innenstadt. Er gab laut Polizei an, bewaffnet zu sein, drohte außerdem damit, sich und andere in die Luft zu sprengen. Am frühen Morgen gegen 5 Uhr konnten die Beamten ihn dann festnehmen. Waffen oder Sprengstoff wurden nicht gefunden. Der 29-Jährige ist den Behörden laut Polizei bekannt. Der Bereich um den Ostseekai und der Düsternbrooker Weg war wegen des Einsatzes mehrere Stunden komplett gesperrt.

