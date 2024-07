Stand: 12.07.2024 11:36 Uhr Polizei warnt vor Mitschnacker in Kiel

In Kiel-Wellsee ist ein Siebenjähriger am Donnerstag offenbar von einem fremden Mann auf offener Straße angesprochen worden. Laut Polizei soll der Mann dem Kind Süßigkeiten aus seinem schwarzen Van angeboten haben - das Kind ist nicht darauf eingegangen. Passiert ist der Fall gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Segeberger Straße und Wellseedamm. Der Mann soll etwa 45 Jahre alt sein, ein beiges T-Shirt getragen und kurze braune Haare gehabt haben.

