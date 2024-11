Stand: 08.11.2024 15:05 Uhr Polizei ermittelt nach Einbruch-Serie

Die Polizei im Kreis Rendsburg-Eckernförde ermittelt nach einer Serie von Einbrüchen in Gettorf, Eckernförde und Goosefeld. Nach Angaben eines Sprechers brachen die unbekannten Täter in neun Einfamilienhäuser und Wohnungen ein. Die Beamten suchen Zeugen, die zwischen dem 30. Oktober und dem 6. November jeweils in den frühen Abendstunden in den genannten Orten verdächtige Menschen oder Fahrzeuge gesehen haben.

