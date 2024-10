Stand: 02.10.2024 12:57 Uhr Pönitz: Polizei fasst Tankstellenräuber auf frischer Tat

Die Polizei meldet einen Ermittlungserfolg nach mehreren Raubüberfällen auf Tankstellen in Ostholstein und Segeberg. Der mutmaßliche Täter, ein 25-Jähriger aus dem Kreis Segeberg, wurde auf frischer Tat festgenommen, als er eine Tankstelle in Pönitz überfallen wollte. Die Raubserie hatte vor eineinhalb Wochen in Geschendorf begonnen und setzte sich in Ahrensbök und Stockelsdorf fort. Durch Videoauswertungen und Zeugenhinweise konnte die Polizei den Verdächtigen identifizieren. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Kreis Segeberg