Stand: 04.11.2024 09:37 Uhr Pinneberger Wohnhaus nach Feuer evakuiert

In Pinneberg hat in der Nacht zu Montag in der Nähe des Bahnhofs ein Kiosk gebrannt. Der Kiosk liegt in einem mehrstöckigen Wohngebäude. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Feuer niemand. Das Gebäude musste kurzfristig geräumt werden. Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus, weil dort Unrat in Flammen aufgegangen war.

