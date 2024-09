Stand: 18.09.2024 08:53 Uhr Pinneberg plant neue Straße zum Neubau des Zentralklinikums

Der Stadtentwicklungsausschuss in Pinneberg (Kreis Pinneberg) spricht am Abend darüber, wie das neue Zentralklinikum der Regiokliniken am Ossenpad, ans Verkehrsnetz angebunden werden kann. Die Stadtverwaltung möchte dazu eine neue Straße bauen und legt dem Stadtentwicklungsausschuss einen entsprechenden Vorschlag vor.

Pinnebergs Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos) spricht von einem sehr guten Kompromiss zwischen den Bedürfnissen der Menschen, die dort wohnen und der Klinik. In Zukunft soll der Verkehr im westlichen Bereich auf das Gelände geführt werden, so Voerste: "Dort wird die Klinik, so ist es jedenfalls geplant, die Parkhäuser und die Infrastruktur unterbringen, sodass wir den gesamten Verkehr weit weg von der Wohnbebauung haben." Wenn der Stadtentwicklungsausschuss zustimmt, soll die neue Straße in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Der soll ab Januar dann in die Auslegungsphase starten.

