Stand: 01.12.2024 10:57 Uhr Pinneberg: Brennende Autos auf Park+Ride-Parkplatz

Auf einem Park+Ride-Parkplatz am S-Bahnhof Thesdorf in Pinneberg (Kreis Pinneberg) haben am Samstagabend zwei Autos gebrannt. Sie wurden komplett zerstört. Der Brand ist laut Feuerwehr auch auf drei umstehende Autos übergegangen - auch sie wurden zum Teil beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen gerade von einem anderen Einsatz in Pinneberg. Dort war Brandgeruch in einer Wohnung gemeldet worden.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.12.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg