Stand: 13.09.2024 15:05 Uhr Phönix Lübeck verpflichtet Ex-Zweitliga-Profi Josef Ganda

Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck hat den ehemaligen Zweitliga-Profi Josef Ganda unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige war zuletzt vereinslos. In seiner Karriere absolvierte Ganda fünf Länderspiele für die U19-Nationalmannschaft Israels und spielte für den SV Sandhausen in der 2. Bundesliga. Mit seiner Erfahrung soll er das Team in der laufenden Saison verstärken.

