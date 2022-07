Pflegehaus "Alte Schule" in Lunden: was wird aus den Bewohnern? Der Geschäftsführer ist abgetaucht, Brandschutzauflagen für das Pflegeheim "Alte Schule" wurden laut dem Kreis Dithmarschen nicht erfüllt - das Haus wird plötzlich Ende September geschlossen. Der Kreis hat nun Strafanzeige gegen die Betreibergesellschaft gestellt.

37 Bewohner brauchen jetzt eine neue Bleibe. Der Kreis Dithmarschen hat die Heimaufsicht und muss innerhalb weniger Wochen neue Plätze finden. Wie soll das gehen? Jeder, der heute nach einem Pflegeplatz sucht, weiß, wie lang die Wartelisten und damit die Wartezeiten auf einen Platz sind. Renate Agnes Dümchen, Leiterin der Abteilung Soziales vom Kreis Dithmarschen: "Stand jetzt konnten wir die Hälfte der 37 Bewohner in anderen Einrichtungen hier im Kreis unterbringen. Ich hoffe, dass wir bis Ende August allen Bewohnern ein Angebot machen können", sagt sie und verweist auf die spontane Hilfsbereitschaft anderer Heime. Außerdem sei der Kreis in dieser Hinsicht sehr gut vernetzt. "Wir kennen uns alle, es ist nicht so, dass wir in dieser Krise unbekanntes Terrain betreten."

Kreis hat Strafanzeige gegen Betreiber gestellt

Schuld an der Situation hat offenbar die Betreibergesellschaft. Die hätte den Brandschutz im Haus erneuern müssen. Der Kreis hatte auch zunächst den Eindruck, die Betreiber hätten sich darum gekümmert. Angeblich war ein Architekt beauftragt worden. Doch geändert hätte sich nichts. Erst am Montag sei ein Ingenieur im Auftrag des Kreises im Haus "Alte Schule" gewesen. Mit dem Ergebnis, den weiteren Heimbetrieb zu untersagen. Am 30. September ist dort Schluss. "Wir haben jetzt Strafanzeige gegen den Geschäftsführer gestellt. Dabei geht es um den Tatbestand der Unterschlagung, der Täuschung. Das ist eine generalisierte Strafanzeige," sagt die Abteilungsleiterin für Soziales, Dümchen.

Insolventer Geschäftsführer abgetaucht

Der Geschäftsführer war kurz vor dem vergangenen Wochenende einfach abgetaucht. Bereits im vergangenem Jahr hatte er Insolvenz angemeldet. Angaben der Betroffenen zufolge soll er dem Pflegedienst noch die Schlüssel gegeben haben und ist seitdem für niemanden mehr zu sprechen. "So ein Verhalten habe ich in meiner gesamten Tätigkeit noch nicht erlebt. Und ich finde an der Stelle auch keine Worte. Ich bin überrascht und natürlich auch sehr befremdet. Auf der anderen Seite muss es ja Gründe für so ein Verhalten geben", sagt Renate Agnes Dümchen vom Kreis Dithmarschen.

"Niemand hat uns vorher informiert"

Bewohner und Pflegedienstmitarbeiter sind nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein von der Entwicklung komplett überrascht worden. Sie wussten nichts von der Notwendigkeit, den Brandschutz zu erneuern. "Die dachten wohl, wir sind alle dement und es mache gar keinen Sinn, uns zu informieren", so ein Bewohner des Pfegehauses "Alte Schule", der aus Angst vor Konsequenzen seinen Namen nicht nennen möchte. "Es ist sehr traurig, dass der Leiter nicht den Mumm hatte, uns das offen und ehrlich mitzuteilen", sagt Bewohnerin Heike Adam. Sie wolle sich von der Pflegedienstleitung nicht den Mund verbieten lassen, sagte sie. Die jetzige Leiterin der Pflege habe sie aufgefordert, sich gegenüber dem NDR nicht zu äußern, erzählte sie.

Pflegeheim-Team hat Kündigungen erhalten

Die Beschäftigten des Pflegeheims bekamen ihre Kündigung - spätestens zum 30.September. Das Schreiben liegt NDR Schleswig-Holstein vor. Darin heißt es unter anderem, wegen Planungsunsicherheiten hätten sich "unsere Gesellschafter entschlossen, den Heimbetrieb endgültig einzustellen und unsere Gesellschaft zu liquidieren."

Monatsgehälter der Pflegekräfte stehen aus

Ein Rechtsanwalt aus Tellingstedt kümmert sich jetzt um die Belange der 20 gekündigten Mitarbeiter. Manche von ihnen hätten sich krank gemeldet, andere seien im Urlaub. Eines ist ihnen allen gemeinsam: Sie warten immer noch auf ihr Juli-Gehalt. Die Auszahlung der Gehälter für August und September sei offen, wie so vieles im Pflegehaus "Alte Schule" in Lunden.

