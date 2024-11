Stand: 06.11.2024 08:52 Uhr Petition gegen CO2-Endlager in der Nordsee und unter Land

Im Rahmen der Energieministerkonferenz in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wird am Mittwoch der schleswig-holsteinische Staatssekretär Joschka Knuth (Grüne) eine Petition von der Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager überreicht bekommen. Deren erster Vorsitzender, Reinhard Knof, fordert: "Keine Kohlendioxid-Entsorgung in der Nordsee und unter Land".

Außerdem ist die Initiative gegen CO2-Pipelines durch Schleswig-Holstein. Inhaltlich gehe es darum, dass die Landesregierung plane, die 15-jährige Tradition in Schleswig-Holstein gegen ein CO2-Endlager zu kippen, sagt Knof. "Wir wollen noch einmal an die Landesregierung appellieren, im Bundesrat dem nicht zuzustimmen", sagt der Umweltschützer weiter. Seit Mitte Mai hat die Initiative mehr als 6.700 Unterschriften für die Petition gesammelt.

