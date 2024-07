Stand: 16.07.2024 09:25 Uhr Parkprobleme am Badesee Costa Kiesa

Am kommenden Wochenende soll es wieder heißer werden. An der Badestelle Costa Kiesa bei Norderstedt werden dann wieder viele Besucher und Besucherinnen erwartet. Der Badesee wird auch von vielen Hamburgerinnen und Hamburgern genutzt. Allerdings gibt es wenig Parkmöglichkeiten und das sorgt auch in diesem Jahr wieder für Ärger.

Im Notfall kein Durchkommen für die Rettungskräfte

In den vergangenen Wochen habe es immer wieder Falschparker gegeben, erklärt Jens Kleinschmidt (FDP), der Bürgermeister der zuständigen Gemeinde Tangstedt (Kreis Stormarn): "Wir haben zugeparkte Straßen, mit zugeparkten Rettungswegen. Es gab deshalb schon Ärger mit der Feuerwehr, weil die im Notfall tatsächlich nicht durchgekommen wäre."

Ein weiteres Problem sei, dass immer wieder Hunde an den See mitgebracht werden. Doch das Baden ist dort für Tiere verboten. Der Bürgermeister bittet um gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung der Parkregelung.

