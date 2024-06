Stand: 27.06.2024 09:07 Uhr Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg: Ärztestreik beendet

Die Ärztinnen und Ärzte der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) haben ihren Streik beendet. Das haben sowohl die Ärztegewerkschaft Marburger Bund als auch die Klinikleitung bestätigt, sie kehren jetzt an den Verhandlungstisch zurück. Der reguläre Krankenhausbetrieb wird wieder aufgenommen. Die Ärztinnen und Ärzte der Paracelsus-Klinik fordern, dass sie die gleiche Bezahlung wie ihre Kollegen an kommunalen Krankenhäusern bekommen. Dazu habe die Klinik jetzt ein Angebot vorgelegt, berichtet eine Sprecherin. Nach Angaben des Marburger Bundes verdienen die Ärzte in Henstedt-Ulzburg bisher 10 bis 15 Prozent weniger als beispielsweise in Hamburg. An den neun Streiktagen konnte nur ein Notbetrieb aufrechterhalten werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 08:30 Uhr